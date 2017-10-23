Вещь дня, Мода

Вещь дня: Ботинки Saint Laurent

Екатерина Попова
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Осень – прекрасная возможность обновить свой гардероб с учетом последних тенденций. Особенно это касается обуви и верхней одежды – единственное, чем можно похвастать перед прохожими, когда на улице холодно. Первый на очереди главных модных трендов – велюр.

Этот материал превратит даже самые обычные ботинки в обувь для светских выходов. Ведь в пасмурную погоду так хочется из каждого выхода сделать праздник. Для такого случая вам точно подойдут ботинки Saint Laurent. С джинсами и укороченными брюками надевайте их на работу, а вечером сочетайте такие с платьем-комбинацией и пиджаком а-ля с мужского плеча.

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Фото: net-a-porter.com

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