Вещь дня: Мюли Malone Souliers

Если вы до сих пор не выбрали главную пару обуви этого лета, у нас есть одна на примете. Возвращаемся в 90-е вместе с туфлями-мюлями. Скажете, слишком банально? Нет, если выбрать правильную форму, цвет и силуэт. Примеры для подражания – в коллекциях Marc Jacobs, Acne Studios и MSGM.

Бархатные мюли бордового цвета Malone Souliers с двумя золотыми ремешками и металлизированным каблуком понравятся ценителям неочевидной красоты – необычные на первый взгляд и образцовые при внимательном рассмотрении. Для тех, кого не пугает повышенное внимание, сочетайте такую бархатную пару с одеждой сложного кроя или с простыми «офисными» комплектами.

Фото: net-a-porter.com

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