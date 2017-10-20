Вещь дня: Пальто Balenciaga

Пальто в клетку – такая же классика жанра, как и его серые или черные собратья. Если вы все же намерены превратить пальто в выгодное вложение в свой гардероб, обратите внимание на классические его варианты с крупной или мелкой клеткой, но не без нотки оригинальности, как у Balenciaga, например.

Геометричное объемное клетчатое пальто в клетку Демны Гвасалии, которое можно носить двумя разными способами, точно оценят по достоинству трендсеттеры. Такое пальто вы не только будете носить несколько сезонов подряд в разных ансамблях, но еще и по наследству передадите. Сочетайте его с чем душа пожелает, но лучше всего, как предлагает дизайнер на показе, с юбкой наизнанку, красной блузой с бантом и контрастного цвета обувью – остроносыми лодочками, например.

Фото: net-a-porter.com

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