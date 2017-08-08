Вещь дня: Платье Dolce & Gabbana

Цветов не бывает много. Когда если не летом радовать себя нарядами, усыпанными цветами. Можно без преувеличения сказать: платья, на которых пышным цветом разошлись гортензии и нежные лютики, украшали большую часть модных показов Chloé, Isabel Marant, Sharon Wauchob.

Удобней всего носить летнее настроение в абсолюте – платье с цветочным принтом справится с этой задачей легко. Модель от Dolce & Gabbana воплощает сразу два тренда: рюши и цветочный принт. Этим летом мы смело можем нарядиться клумбой в цветочный total look и подобрать к такому платью туфли в тон. Чем разнообразнее флора, тем лучше.

Фото: net-a-porter.com

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