Вещь дня: Платье Prada

Все модницы знают – если вечеринка запланирована на вечер, то готовиться к ней следует с самого утра. Или же выбрать универсальный наряд. Платье с принтом будет уместно и в офисе, и на вечеринке. Особенно если это арт-принт в стиле пин-ап, где изображены киноактрисы или девушки 50-х. В таком платье прятаться от фотографов точно не придется.

Если правила дресс-кода в вашем офисе позволяют – смело надевайте платье с принтом в стиле пин-ап, как у Prada. Оно выполнено из шелка и шерсти, а его подол гармонично украсили перья. Внимание сразу приковывает необычный принт – девушка из 50-х, нарисованная культовым художником Робертом МакГиннисом. Такие вещи самодостаточны и выглядят нарядно в любой ситуации. Но туфли на высоком каблуке не помешают.

Фото: net-a-porter.com

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Кто она? Келли Биман, автор картин с дизайнами Dior, Loewe, J. W. Anderson и Prada