Вещь дня: Платье Saint Laurent

Маленькое черное платье с легкой руки Коко Шанель превратилось в классику. Великая Коко утверждала, что оно будет в моде всегда. И мы не можем не согласиться. Маленькое черное платье — такой же символ модной столицы, как и Эйфелева башня.

Дизайнеры демонстрируют совершенно разнообразные его вариации: от классического кроя до острых силуэтов в духе див глэм-рока. Последний тренд воплотил Saint Laurent. Выверенный крой со спущенным плечом, безусловно, хорош, но главная изюминка этой модели — «надутые» тюлевые рукава. В этом сезоне платье следует носить с босоножками, а осенью — с ботфортами. Saint Laurent удалось сделать остромодную вещь, которая отлично вписывается в глобальный феномен «маленького черного платья».

Фото: net-a-porter.com

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