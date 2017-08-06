Вещь дня: Рубашка Equipment

Мода сегодня выступает за вседозволенность. Границы между выходной одеждой и домашней –стремительно стираются. Теперь даже шелковая пижама легко может вписаться в ряды black tie. Дизайнеры призывают нас выходить на улицу, в чем проснулись.

Тема домашней одежды, которая «выходит на улицу», четко прослеживается у Equipment. В такой рубашке можно пойти куда угодно. Нейтральный золотистый цвет и полоски делают ее универсальной. Для того, чтобы сделать пижамную рубашку чуть менее «пижамной», следуйте таким правилам: на работу – с бабушами, на прогулку – с сандалиями, на вечеринку – с лодочками. Включаем постельный режим со всей смелостью.

Фото: net-a-porter.com

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