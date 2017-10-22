Вещь дня: Сумка Little Liffner

В такую хмурую погоду хочется добавить больше яркости и цвета. В фаворитах нынешнего сезона сразу два – сочный красный и жизнерадостный желтый. Последний на подиумах появлялся гораздо реже алого, но все равно достаточно засветился, чтобы его заметить и отметить. И да, трюк с монолуком в одном цвете по-прежнему актуален, так что берите на заметку яркие оттенки и собирайте цветовые ансамбли.

Каждая девушка знает, чтобы удачно дополнить образ, необходим удачный аксессуар. Если уже речь зашла о солнечном желтом, то советуем присмотреться к сумкам именно в этой палитре. Например, маленькой сумке теплого цвета охры от Little Liffner. Если к total look одного цвета вы пока не готовы, сочетайте такую с базовыми оттенками или с близкими по духу – коричневым, красным или оранжевым.

Фото: net-a-porter.com

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