Вещь дня, Мода

Вещь дня: Сумка Miu Miu

Екатерина Попова
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Как бы мы ни превозносили розовый, желтый или голубой в летнем сезоне, белый все равно занимает ведущую позицию. Так повлиять на настроение может только он: надеваешь белое — и все летние краски становятся еще ярче.

Если вы все еще не нашли свою идеальную сумку базового белого цвета, предлагаем обратить внимание на белоснежный, цвета пломбира, вариант от Miu Miu. Совсем не большая, но вместительная сумка, а носить ее можно аж тремя способами: просто надев на плечо, через плечо или в качестве клатча. Такая впишется в любой наряд, независимо от цвета и формы.

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Фото: net-a-porter.com

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