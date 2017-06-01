Вещь дня

Вещь дня: Топ J.W. Anderson

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Ассиметричный топ британского бренда J.W. Anderson выполнен из 100% льна. Наличие рукава делает топ особенно комфортным для жаркого летнего дня. Сочетайте вещь с любимыми джинсами, шортами или ассиметричный белой юбкой из коллекции бренда.

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