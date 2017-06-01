Вещь дня: Топ J.W. Anderson

Ассиметричный топ британского бренда J.W. Anderson выполнен из 100% льна. Наличие рукава делает топ особенно комфортным для жаркого летнего дня. Сочетайте вещь с любимыми джинсами, шортами или ассиметричный белой юбкой из коллекции бренда.