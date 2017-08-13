Вещь дня: Топ Rosie Assoulin

Во главе многочисленной армии летних нарядов – топ, придающий образу легкий и лаконичный вид, идеально подходящий для теплых ночей. Для театральной версии подчеркнуто женственного летнего образа дизайнеры черпают вдохновение в эстетике викторианской эпохи – жабо, дорогие ткани, богатая цветовая палитра выступают главным инструментом.

Сегодня нам приглянулся белый топ с зелеными шелковыми лентами Rosie Assoulin. Несмотря на то, что модель достаточно простая, она смотрится выигрышно за счет полос на подоле и контрастных лент. Топ универсален и будет хорош не только с узкими джинсами, но и с брюками клеш, и с юбками миди. Такой топ можно надеть и в офис, и на вечеринку – многофункциональность только добавляет ему привлекательности.

Фото: net-a-porter.com

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