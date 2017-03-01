Вещь дня: Туфли Dolce & Gabbana

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Яркие туфли итальянского бренда Dolce & Gabbana выполнены из натуральной кожи. Каблук оформлен желтой, голубой и фиолетовой бахромой. Носок украшают десятки переливающихся пайеток. Удобная пара из коллекции S/S’17 идеально сочетается как с платьем, так и с пышной юбкой.

