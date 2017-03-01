Вещь дня

Вещь дня: Туфли Dolce & Gabbana

859904_in_xl
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Яркие туфли итальянского бренда Dolce & Gabbana выполнены из натуральной кожи. Каблук оформлен желтой, голубой и фиолетовой бахромой. Носок украшают десятки переливающихся пайеток. Удобная пара из коллекции S/S’17 идеально сочетается как с платьем, так и с пышной юбкой.
859904_bk_xl

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

818099_in_xl

Вещь дня: Топ Paskal

Dolce & Gabbana FW 17-18: Самые любимые клиентки Доменико Дольче и Стефано Габбана на одном подиуме

815246_in_xl

Вещь дня: Брошь Loewe