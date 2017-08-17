Вещь дня: Юбка Jil Sander

Этим летом без хотя бы одной ослепительно-солнечной вещи не обойтись. Люрекс – материал довольно сложный, и многие бы предпочли оставить эксперименты в 1980-х, но только не в этом сезоне. Предлагаем поддаться легкомысленному тренду и примерить любую трикотажную вещь – от носков до юбок. Блестеть в этом сезоне должно все.

Юбка Jil Sander скромной длины и достаточно классического силуэта, однако выполнена из люрекса. Надев такую, в тени вы точно не останетесь: юбка моментально заберет на себя все внимание и свет: и электрический, и солнечный. Пора блистать во всех смыслах этого слова вне зависимости от повода и времени суток.

Фото: net-a-porter.com

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