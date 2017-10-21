Вещь дня: Юбка Prada

Даже если вы комфортно чувствуете себя в брюках и джинсах, модные юбки осенне-зимнего сезона растопят ваше сердце. Одной обновкой тут точно не обойтись, но если добавить к арсеналу разнообразие материалов и тканей, то количество топовых моделей увеличится в разы. Шифоновые полупрозрачные экземпляры кажутся вам неактуальными? Присмотритесь к утепленным версиям.

Юбки из меха, шерсти, мохера и кашемира лучше всего иллюстрируют правило: модные вещи этой осенью и зимой должны быть практичными, а значит, теплыми. Бренд Prada последовал модному правилу и представил декорированную теплую серую юбку-карандаш из мохера. Она очень теплая, прекрасно смотрится и к тому же обладает высокой износостойкостью.

Фото: net-a-porter.com

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