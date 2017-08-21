Вещь дня, Мода

Вещь дня: Жилет Alexander McQueen

Екатерина Попова
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Жилеты вписываются в общую картину трендов сезона. Преимущество жилета над любым другим предметом гардероба – в его сезонной универсальности. Пожалуй, мода все дальше уходит от сезонности: если летом дизайнеры нам предлагают одеваться в лен, то зимой – в мех. Своего апогея этот предмет гардероба достиг в 70-х благодаря Yves Saint Laurent, а сейчас возвращает себе популярность.

Жилет Alexander McQueen привлекает к себе внимание с первого взгляда. Все дело в особом сочетании лаконичности и необычности, характерных для бренда. Если вы все еще сомневаетесь в покупке, помните: такой жилет станет выгодной инвестицией в ваш гардероб с точки зрения тенденций. Носить его следует с поясом, широкими брюками того же цвета и белыми кедами.

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Фото: net-a-porter.com

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