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Vetements выпустили линию свитеров в поддержку ЛГБТ-сообществ

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После многочисленных коллабораций с другими брендами, дизайнер Демна Гвасалия решил выпустить заключительную в 2016 году коллекцию вместе с Рей Кавакубо (Comme de Garçons).

Линия получила название Gay, Lesbian and Fetish и состоит из удобных повседневных свитшотов с изображением символов ЛГБТ-движения – радугой и сердцами.

Поддержка ЛГБТ-сообществ – совсем не новое решение для Vetements. Свою коллекцию F/W 2015-1016 Гвасалия показал в подвале парижского гей-клуба, а в качестве моделей пригласил девушек из эскорта.

Новые свитера можно приобрести в Dover Street Market, а также онлайн на официальном сайте doverstreetmarket.com.

Подготовила Анастасия Малая

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