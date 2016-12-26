Vetements выпустили линию свитеров в поддержку ЛГБТ-сообществ

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После многочисленных коллабораций с другими брендами, дизайнер Демна Гвасалия решил выпустить заключительную в 2016 году коллекцию вместе с Рей Кавакубо (Comme de Garçons).

Линия получила название Gay, Lesbian and Fetish и состоит из удобных повседневных свитшотов с изображением символов ЛГБТ-движения – радугой и сердцами.

Поддержка ЛГБТ-сообществ – совсем не новое решение для Vetements. Свою коллекцию F/W 2015-1016 Гвасалия показал в подвале парижского гей-клуба, а в качестве моделей пригласил девушек из эскорта.

We launch tomorrow Dec 27th world exclusive CDG SHIRT X VÊTEMENTS Gay Lesbian and Fetish sweaters only available at DSMG DSMNY and DSML and soon on the DSMS E-SHOP. limited supply. @vetements_official A photo posted by DOVER STREET MARKET NEW YORK (@doverstreetmarketnewyork) on Dec 26, 2016 at 3:10am PST

We launch tomorrow Dec 27th world exclusive CDG SHIRT X VÊTEMENTS Gay Lesbian and Fetish sweaters only available at DSMG DSMNY and DSML and soon on the DSMS E-SHOP. limited supply. @vetements_official A photo posted by DOVER STREET MARKET NEW YORK (@doverstreetmarketnewyork) on Dec 26, 2016 at 3:10am PST

Новые свитера можно приобрести в Dover Street Market, а также онлайн на официальном сайте doverstreetmarket.com.

Подготовила Анастасия Малая