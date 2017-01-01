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Видео от Calvin Klein, Kenzo и Gucci в списке лучших рекламных роликов 2016 года

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Модное издание The Dazed назвало топ лучших рекламных роликов модных домов 2016 года. Первое место в нем заняло видео, снятое для бренда Calvin Klein в рамках кампании In #mycalvins. Стоит отметить звездный состав ролика: здесь вы увидите Фрэнка Оушена, Зои Кравитц и Беллу Хадид.

На втором месте оказалось сумасшедшее танцевальное видео от Kenzo, в котором девушка, заскучавшая на светском мероприятии, пускается в танец с оригинальной хореографией: ее роль исполнила бывшая балерина Маргарет Куоли. Также в топе оказалась рекламная кампания Gucci сезона весна-лето 2016, фильм Гоши Рубчинского The Day Of My Death, реклама Supreme и промо коллекции Marc Jacobs осень-зима 2016 (в нем снялось беспрецедентное количество культовых звезд, включая Мэрилина Мэнсона, Мисси Эллиотт, Кортни Лав, Анни Кларк, Сьюзен Сарандон, Кару Делевинь и самого Марка Джейкобса).

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