Бульвар разбитых надежд на показе Viktor & Rolf Haute couture Spring 2017

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От кутюрных коллекций творческого дуэта Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена не стоит ожидать чего-либо традиционного. Каждый новый показ голландских дизайнеров — результат концептуальных экспериментов. Хорстингу и Снорену неоднократно удавалось удивить публику нарядами из переработанной ткани, которые остались после создания прошлых коллекций, огромными белоснежными платьями в духе кубизма, перформансами с нарядами в виде живописных картин, а также латексными платьями для балерин.

В новой коллекции Viktor & Rolf Haute couture Spring 2017 под названием «Boulevard of Broken Dreams» (Бульвар разбитых надежд) дизайнеры сконцентрировались на старых, винтажных нарядах 40-х годов, которые ранее были повреждены и забракованы целыми партиями. Из них Виктор и Рольф формируют новые образы с помощью японской техники кинцуги, которая предполагает, реставрацию керамических изделий с помощью золотого лака. В данном случае вместо лака дизайнеры применили золотые шнурки, которые и выступили в роли яркой окантовки, напоминающей трещины.

Креативные директора марки также отметили, что, с технической точки зрения, разработка подобной коллекции стала более сложной задачей, чем в прошлом сезоне. «Идея была настолько спонтанной, что у нас оставалось всего несколько месяцев, чтобы завершить все до конца», — прокомментировал Виктор Хорстинг. В процессе создания необычных образов в ход шли самые разнообразные, казалось бы, несочетаемые материалы: хлопок, парча, шифон, органза, жаккард, сетка и ситец. Многослойные оборки и цветные лоскутки с золотыми краями Виктор и Рольф формируют в длинные асимметричные платья с едва заметной детализированной вышивкой, а каждый выход дополняют обувью на невысоком каблуке с закрытым носком черного, красного и бежевого цвета.

Подготовила Екатерина Горбенко