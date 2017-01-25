Коллекции

Бульвар разбитых надежд на показе Viktor & Rolf Haute couture Spring 2017

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

От кутюрных коллекций творческого дуэта Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена не стоит ожидать чего-либо традиционного. Каждый новый показ голландских дизайнеров — результат концептуальных экспериментов. Хорстингу и Снорену неоднократно удавалось удивить публику нарядами из переработанной ткани, которые остались после создания прошлых коллекций, огромными белоснежными платьями в духе кубизма, перформансами с нарядами в виде живописных картин, а также латексными платьями для балерин.

В новой коллекции Viktor & Rolf Haute couture Spring 2017 под названием «Boulevard of Broken Dreams» (Бульвар разбитых надежд) дизайнеры сконцентрировались на старых, винтажных нарядах 40-х годов, которые ранее были повреждены и забракованы целыми партиями. Из них Виктор и Рольф формируют новые образы с помощью японской техники кинцуги, которая предполагает, реставрацию керамических изделий с помощью золотого лака. В данном случае вместо лака дизайнеры применили золотые шнурки, которые и выступили в роли яркой окантовки, напоминающей трещины.

Креативные директора марки также отметили, что, с технической точки зрения, разработка подобной коллекции стала более сложной задачей, чем в прошлом сезоне. «Идея была настолько спонтанной, что у нас оставалось всего несколько месяцев, чтобы завершить все до конца», — прокомментировал Виктор Хорстинг. В процессе создания необычных образов в ход шли самые разнообразные, казалось бы, несочетаемые материалы: хлопок, парча, шифон, органза, жаккард, сетка и ситец. Многослойные оборки и цветные лоскутки с золотыми краями Виктор и Рольф формируют в длинные асимметричные платья с едва заметной детализированной вышивкой, а каждый выход дополняют обувью на невысоком каблуке с закрытым носком черного, красного и бежевого цвета.

_AG12186
_AG12202
_AG12216
_AG12230
_AG12257
_AG12270
_AG12286
_AG12302
_AG12313
_AG12330
_AG12344
_AG12361
_AG12372
_AG12395
_AG12413
_AG12440
_AG12461
_AG12476
_AG12488
_AG12497
_AG12518
_AG12533
_AG12553
_AG12568
_AG12581
_AG12597
_AG12617
_AG12634
_AG12649
_AG12676
_AG12701

Подготовила Екатерина Горбенко

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

Джон Гальяно представил кутюрную коллекцию для Maison Margiela Spring 2017

Paris-Haute-Couture-SS17-Street-Style-Day-1-SI_buro247.sg

Стритстайл с Парижской недели высокой моды Spring 2017

Панки, готы и рокеры на показе Vetements Fall/Winter 2017