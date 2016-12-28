Мода

Виктория Бекхэм получит награду из рук королевы Елизаветы

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Виктория Бекхэм попала в список почета королевы Елизаветы на 2017 год. Как утверждают мировые СМИ, в наступающем году дизайнер имеет все шансы получить Орден Британской империи за всемирно известный одноименный бренд, а также деятельность в сфере благотворительности.

Орден Британской империи – старинный рыцарский орден, которым раньше награждали исключительно за военные заслуги. Сейчас же награду ежегодно вручают подданным Великобритании за примечательные достижения в совершенно разных сферах: начиная от искусства, заканчивая спортом и активной гражданской позицией.

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Если информация подтвердится, уже в следующем году Виктория последует по стопам своего мужа, Дэвида Бекхэма, который был удостоен королевской награды 13 лет назад.

Подготовила Анастасия Малая

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