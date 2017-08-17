Новости моды

Виноваты звезды: коллекция-гороскоп от J.Crew

Даша Гребенюк
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Для больших любителей астрологии в мире моды есть хорошие новости. Теперь есть возможность носить не только ювелирные украшения, неразрывно связанные с небесными светилами, но еще и футболки со знаками зодиака: бренд J.Crew выпустил лимитированную коллекцию на астрологическую тематику.

В новой капсуле каждый сможет найти себе что-то по вкусу, ведь футболок представлено 12 – столько же, сколько и зодиакальных созвездий. Но здесь не найти скучных принтов с картой неба, усыпанного звездами: J.Crew подошли к вопросу креативно. Дизайнерская команда марки отдала предпочтение харизматичным шрифтам, вышивкам и оригинальным слоганам.

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