Вице-президент Net-A-Porter по глобальным закупкам Сара Ратсон покидает свой пост

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Сара Ратсон возглавляла отдел по глобальным закупкам интернет-магазина по продаже одежды премиум-класса Net-a-porter на протяжении последних двух лет. Вчера стало известно, что Сара покидает свой пост. Напомним, что до назначения в Net-a-porter Ратсон на протяжении 21 года работала на должности директора моды крупнейшего luxury-ритейла в Азии Lane Crawford. Во время работы в Net-a-porter Саре удалось не только привлечь большое количество новых брендов, но и разработать ряд эксклюзивных коллабораций. К примеру, в мае 2016 года специально для онлайн-магазина была создана капсульная коллекция Gucci, а в ноябре — коллекция французского дизайнера Симона Порта Жакмю.

«Мы хотели бы поблагодарить Сару за страсть и преданность, которую она проявила, работая в Net-a-porter. Во время ее пребывания на должности, нашим главным козырем всегда был тщательный выбор продукции, благодаря которому наши клиенты получали самые желанные коллекции со всего мира. За ней стояла целая команда талантливых байеров, которая продолжает работать над дальнейшим развитием бизнеса», — прокомментировал представитель Net-a-porter.

Информация о том, кто займет должность Ратсон пока не разглашается.

Подготовила Екатерина Горбенко