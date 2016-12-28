Вивьен Вествуд разработала костюмы для музыкантов Венского филармонического оркестра

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По случаю 175-й годовщины Венской филармонии, британский бренд Vivienne Westwood совместно с канадским дизайнером Андреасом Кронталером разработали сценические костюмы для музыкантов. Оркестр выступит в новом облике впервые во время новогоднего концерта в Вене, который состоится 1 января, при участии 35-летнего венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля.

Творческий тандем дизайнеров создал костюмы как для дневных, так и вечерних спектаклей. Все женщины и мужчины будут иметь свой комплект, сшитый по индивидуальному заказу, каждый из которых соответствует функциональным требованиям отдельного музыканта. Мужские костюмы адаптированы в традиционном направлении Savile Row Bespoke и разработаны из легких, высококачественных английских тканей.

Во время дневных концертов, мужские музыканты будут носить классические двубортные костюмы из шерсти с галстуком и логотипом Венской филармонии в цвете шампанского. Для вечерних выступлений Вествуд разработала костюмы с белоснежными двубортными жилетками и белыми бабочками.

Женский костюм был вдохновлен жакетом «Dangerous Liaison», который впервые появился в коллекции Вивьен Вествуд осенью 1993 года. Женский предмет с отсылкой на эстетику XVIII века имеет схожесть с мужским сюртуком и был сшит из черной шерсти. Воротник удален, дабы придать легкости движения. В паре к пиджаку идут строгие классические брюки. Для вечерних концертов, женщинам предложили носить наряды из черного шелка. На каждом костюме музыканта будут вышиты их инициалы.

«В эпоху интернета и HD вещания, визуальный аспект имеет особое значение. В Вивьен Вествуд и Андреасе Кронталере, мы обнаружили дизайнерский дуэт, который соответствует высоким стандартам бренда «Vienna Philharmonic»», — прокомментировал Андреас Гроссбауэр, председатель Венской филармонии, а также первый скрипач Венского филармонического оркестра.

Подготовила Екатерина Горбенко