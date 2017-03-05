Вместо цветов и шоколадок: топ-7 подарков на 8 марта

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Вы уже купили подарки на 8 марта? Мы так и знали, что нет. При выборе подарка, хочется чтобы он обладал чуть ли не магическими свойствами и обязательно осчастливил получателя, а еще стильно выглядел, был особенным, ярким, близким по душе, и при этом не сильно дорогостоящим. Чтобы хотя бы немного облегчить эту нелегкую задачу, редакция FW-Daily сделала подборку подарков, перед которыми не сможет устоять ни одна девушка на свете! Предлагаем убедиться в этом самостоятельно.

Брошь Tiffany&Co

Незаметный, но притягивающий взгляды акцент — известная брошь «птица на камне», которая является лицом ювелирного дома Tiffany&Co — объект желания чуть ли не каждой девушки. Она дополнит любой весенний образ и элегантно украсит вечернее платье или деловой костюм.

Гаджет для нагревания табака IQOS

IQOS — это стильный и практичный аксессуар, который стал модным мастхэвом сезона и отличной альтернативой для курильщиков. IQOS нагревает табак, а не поджигает его, как в обычных сигаретах. Благодаря этому на одежде, волосах и руках не остается запаха. Это также позволяет использовать его в офисе, дома и в машине. Что еще важнее – при использовании IQOS выделяется на 90-95% меньше вредных веществ по сравнению с обычной сигаретой. А ощущения остаются неизменными, поскольку в IQOS используются стики из натурального табака. Девайс доступен в черном, белом, красном и синем цветах.

«Coco Chanel. Легенда и жизнь» Жюстин Пикарди

Книга, от которой невозможно оторвать глаз. История о жизни Коко Шанель, начиная с ее детства, проведенного в приюте в департаменте Коррез в центре Франции, и до последних дней ее жизни в апартаментах парижского отеля Ritz. Британской Писательнице Жюстин Пикарди удалось воспользоваться материалами из закрытых архивов и запечатлеть истинное лицо великой Коко Шанель. Увлекательная история скрасит уютные домашние вечера.

Подарочный набор LUSH Wonderful

Блеск в глазах и радостные возгласы! Сколько эмоций может принести этот подарочный набор от LUSH. В нем есть все, что душе угодно: скраб для рук и тела, крем для лица, шампунь, кондиционер и гель. Самые чудодейственные ингредиенты таятся в составе каждого средства. Подарок явно придется по вкусу любительницам органической косметики, потому как в LUSH используют только натуральные компоненты.

Сумка Marc Jacobs

Кому пайетки? Сумочка Marc Jacobc идеально подойдет для каждой девушки, которая хочет выглядеть стильно этой весной. Ее можно сочетать как с костюмами, так и с легким платьем и высоким каблуком. Сумочка станет незаменимым аксессуаром на шумных вечеринках и в дальних путешествиях, напоминая о том, кто ее преподнес.

Смартфон Samsung

Компания Samsung представила обновленную версию популярной серии смартфонов Galaxy A. Гаджеты невероятно удобны в использовании и оснащены самыми новыми техническими возможностями. Современный минималистичный корпус выполнен из премиум материалов: 3D стекла и метала. Плавные линии, интересные цветовые решения и отсутствие выступа камеры обеспечивают комфортное использование. К тому же, для любителей качественных фотоснимков и удачного селфи — Samsung потрудился над улучшением камеры. Ну как от такого отказаться?

Палетка Urban Decay



Для смелых девушек, любящих эксперименты, у бренда косметики Urban Decay припасена палетка Afterdark. С ней минуты, проведенные перед зеркалом, станут еще приятней. В палетке 10 оттенков, среди них 7 новых и 3 культовых фаворита: от синего до нежно-розового. В ней есть все для того, чтобы сделать образ обладательницы таинственным и выразительным. Палетку давно можно найти в косметичках лучших визажистов Америки. Выбрав ее, вы не прогадаете.

Подготовила Янина Борисовна