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Во Флоренции пройдет выставка The Ephemeral Museum of Fashion, посвященная скоротечности моды

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Летом во Флоренции в 92 раз пройдет выставка Pitti Uomo, в рамках которой откроется экспозиция The Ephemeral Museum of Fashion. Она будет посвящена теме скоротечности моды, быстроте смены трендов, мимолетной природе этого феномена. Куратором выставки станет Оливье Сайяр, который с 2013 года руководит модными событиями парижского Palais Galliera, а французский музей и флорентийская Галерея Уффици станут партнерами мероприятия в Galleria del Costume e della Moda в Палаццо Питти. Выставка откроется 13 июня и будет действовать до 22 октября, а среди экспонатов будут в основном представлены наряды времен XIX и XX веков. «Они будут развешены на манекенах из дерева и воска, а также на стульях и креслах, в виде «мягких скульптур», наряды – покинутые экспонаты таинственного и хрупкого музея. Они исчезнут через несколько месяцев, жертвы и свидетели быстро бегущего времени», — описал концепцию выставки Сайяр.

Подготовила Александра Даруга

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