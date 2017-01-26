Водяные лилии на показе Ulyana Sergeenko Haute couture Spring 2017

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Десятый, юбилейный показ российского дизайнера Ульяны Сергеенко состоялся в парижском цирке Cirque d’Hiver Bouglione. Подиум, на котором дефилировали модели Ирина Лисс, Даутцен Крез, Бьянка Падилла, Стелла Лючия и Линейзи Монтеро представлял из себя насыщенно-красную круглую арену с громоздкими занавесами, из которых одна за другой выходили девушки. Показ открыла преданная поклонница и близкая подруга Ульяны Сергеенко супермодель Наталья Водянова. Напомним, что последний раз 34-летняя модель участвовала в показе кутюрной коллекции марки Ulyana Sergeenko ровно пять лет назад.

Коллекция получилась многообразная и неизменно женственная. Вдохновившись историей России времен язычества, когда люди поклонялись природе, дизайнер использует ряд символов: водяные лилии, которые украшали бюстье без бретелек, а также змей, которые нашли свое отображение на корсетах и золотых поясах. Нельзя не заметить, что героиня Сергеенко по-прежнему элегантная и утонченная девушка, которая с легкостью может сменить полностью закрытое темное платье с черными перчатками на ультракороткий наряд с зеленым лифом, связанным крючком либо ярко-красное платье с корсетом-баской.

Подготовила Горбенко Екатерина