Коллекции

Водяные лилии на показе Ulyana Sergeenko Haute couture Spring 2017

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Десятый, юбилейный показ российского дизайнера Ульяны Сергеенко состоялся в парижском цирке Cirque d’Hiver Bouglione. Подиум, на котором дефилировали модели Ирина Лисс, Даутцен Крез, Бьянка Падилла, Стелла Лючия и Линейзи Монтеро представлял из себя насыщенно-красную круглую арену с громоздкими занавесами, из которых одна за другой выходили девушки. Показ открыла преданная поклонница и близкая подруга Ульяны Сергеенко супермодель Наталья Водянова. Напомним, что последний раз 34-летняя модель участвовала в показе кутюрной коллекции марки Ulyana Sergeenko ровно пять лет назад.

Коллекция получилась многообразная и неизменно женственная. Вдохновившись историей России времен язычества, когда люди поклонялись природе, дизайнер использует ряд символов: водяные лилии, которые украшали бюстье без бретелек, а также змей, которые нашли свое отображение на корсетах и золотых поясах. Нельзя не заметить, что героиня Сергеенко по-прежнему элегантная и утонченная девушка, которая с легкостью может сменить полностью закрытое темное платье с черными перчатками на ультракороткий наряд с зеленым лифом, связанным крючком либо ярко-красное платье с корсетом-баской.

 

_AG14153
_AG14183
_AG14199
_AG14213
_AG14239
_AG14261
_AG14278
_AG14297
_AG14312
_AG14339
_AG14361
_AG14382
_AG14401
_AG14430
_AG14449
_AG14469
_AG14487
_AG14503
_AG14528
_AG14547
_AG14566
_AG14587
_AG14594
_AG14626
_AG14644
_AG14664
_AG14680
_AG14700
_AG14711
_AG14730
_AG14755
_AG14775
_AG14785
_AG14805
_AG14826
_AG14842
_AG14864
_AG14892
_AG14998

Подготовила Горбенко Екатерина

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

Греческие мотивы на показе Valentino Haute Couture Spring 2017

Elie Saab, Couture, Spring Summer 2017 in Paris

Бесконечная сказка: Показ Elie Saab Haute Couture Spring 2017

Яркие 80-е в коллекции Jean Paul Gaultier Haute Couture Spring 2017