Военная тематика и камуфляж на показе Moschino Fall 2017 в Милане

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В очередной раз на подиуме во время миланской Недели моды были одновременно представлены и мужская, и женская коллекции. Креативный директор Moschino Джереми Скотт в этом сезоне показал по-настоящему воинственную коллекцию, по традиции отобразив главные политические и социальные течения через одежду.

«Моя страна катится к чертям. Мир катится к чертям. Мы должны бороться за то, во что мы верим — вот, что я хочу сказать», – заявил дизайнер за кулисами показа.

Скотт представил мужские блейзеры и шинели, а также пышные женские юбки, украшенные символом бесконечного течения времени – часами обратного отсчета. Дизайнер также включил в новую коллекцию графические мотивы из популярной саги Трансформеры, изображая борьбу и космические сражения. Для женщин Скотт предлагает вариант довольно сдержанного камуфляжного костюма в сочетании с ярким разноцветным меховым пальто.