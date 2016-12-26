Вокалистка группы Blondie разработает коллекцию одежды для бренда Obey

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Вокалистка американской new-wave-группы «Blondie» Дебби Харри разработает коллекцию одежды для популярного бренда Obey. Помогать певице будет художник и дизайнер Шепард Фейри, который приобрел популярность благодаря своим работам в стилистике поп-арт, а также использованию в своем творчестве слова «OBEY» (Повинуйся) в результате ставшего его творческим псевдонимом. Известно, что коллаборация запланирована на осень 2017 года. Напомним, что Фейри и Харри сотрудничали двумя годами ранее для марки Obey. Вместе пара разработала принт с изображением портрета самой Дебби Харри, который был размещен на свитшоты.

«Я был фанатом Blondie на протяжении многих лет, и для меня огромная честь поработать с Дебби еще раз. У нее есть свой уникальный рок-н-ролльный стиль и она ничуть не растеряла задор» — прокомментировал Шепард Фейри.

Подготовила Екатерина Горбенко