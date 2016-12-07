VOLIN. Новая волна в мире драгоценностей

0 0 0

Амбивалентность без путаницы свойственна не только самым привлекательным киногероям, но и обитателям ювелирного мира. Каким именно выясняла искусствовед Анастасия Ванина.

Мы привыкли относиться к драгоценным изделиям хоть с симпатией и даже пиететом, но весьма стандартно. Да, они должны украшать нашу жизнь и нас, в частности, демонстрировать достаток или скрывать в нем прорехи, а также служить ответом на вопрос «что подарить?»

Ювелирный бренд Volin деликатно, но уверенно разобьет все ваши стереотипы о драгоценностях. Это то, что хочется носить, то, что следует дарить, но, кроме того, еще и хочется быть тем, для кого такие украшения предназначены. По признанию креативного директора компании Олега Волина, его задачей было не просто создать коммерческий продукт или украшение идеальной формы, но воплотить образ. Прежде чем придумать, как будут выглядеть серьги или кольцо, он старается увидеть того, кто все это на себя примерит. Прекрасная незнакомка в данном случае была бы слишком очевидной аллегорией и слишком заношенной. А компания Volin стремится уйти от стереотипов и хорошо знает, в каком направлении двигаться. Поэтому вместо образа Монро, утверждающей, что лучшие друзья девушек – бриллианты, перед нами появляется более утонченная и креативная Дебби Харри. Вместо примелькавшихся рисованных красоток Джила Элвгрена – эталонные дамы из комиксов «Girls’ Romances».

Смотреть на драгоценные украшения, трогать их – конечно, приятно. Но гораздо интереснее наблюдать за скрытым потаенным сюжетом, который несет каждое украшение. И вот перед нами уже не просто кольцо, а кольцо Мебиуса, одна поверхность которого, как известно, – сон, а другая – явь. Но самый внимательный потребитель может обнаружить здесь еще и юмор. Он дает о себе знать даже в том, как нетипично Волин использует те или иные материалы. Сам дизайнер признается, что ему абсолютно безразлично с чем работать – с камнями или с жемчугом. Главное, чтобы возникало некое напряжение: ироничное или сексуальное, какое у кого получится вызвать.

Мастера, которые работают с драгоценностями, обычно избегают в своих работах такое понятие как эротичность. Возможно, потому что боятся перейти определенную грань и скатиться в вульгарность. Но здесь нет этого страха – поверхности от абсолютно гладких до неожиданно шероховатых вызывает ассоциацию с человеческой кожей.

Следует добавить, что каждая новая коллекция Volin интереснее предыдущей. Строгие, но смешные формы похожи на ребусы. Незамысловатые, но сразу не разгадаешь. Привилегированная хозяйка этих украшений сама превратится в загадку – тонкую, вызывающую и провокационную.

Текст: Анастасия Ванина.

Фото: VOLIN

Facebook и Instagram

Showroom VOLIN: ул. Кожемяцкая 12г (@Osobnyak)