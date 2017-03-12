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Dior презентовал твердый лак для губ

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Этой весной самый ходовой продукт для губ от Dior — помада Dior Addict выйдет в новом формате твердого лака. Над новинкой работал креативный директор по макияжу Питер Филипс, который отмечает, что в отличие от своих конкурентов на рынке, лак будет представлять собой твердую помаду, но давать не менее стойкий и обворожительней результат.

Питеру удалось обойти главный минус лака для губ — его высушивающее действие — в состав продукта от Dior он включил пять масел и пчелиный воск, что компенсирует недостаток.image

Цветовой спектр новинки — от лавандового до насыщенного красного. Всего в линейку войдет 17 оттенков, которые сформируют четыре группы: пастельные, неоновые, классические и неонюдовые.

Лицом рекламной компании твердого лака для губ стала голливудская актриса Дженнифер Лоуренс.

Приобрести Dior Addict Lacquer Stick можно будет в апреле.

 

Подготовила Янина Борисова 

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