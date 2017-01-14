Всегда с собой: топ-11 компактных косметических средств

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Ритм жизни, который задет мегаполис, учит нас быть в двух местах одновременно, планировать все заранее и не оглядываться назад. Не любимая мужчинами фраза: «Уже выхожу» означает, что вы мечетесь между ванной и гардеробной с освежающей маской на лице, 30 минут как вернулись с работы и уже 5 минут как должны быть на пути к оперному театру. Для девушек давно не проблема сделать не менее обворожительный макияж за пять минут в такси, нежели за пару часов дома перед зеркалом. При выборе бьюти-средства, одно из главных требований — его компактность. Редакция FW-Daily подготовила топ-11 косметических продуктов в компактной форме и в форме стика, которые без труда поместятся в сумку.

Корректор в стике Hourglass, $67

Маленькая кисточка Chanel для на несения всех видов пудры и румян, $40

MAC кремообразный маскирующий консилер-корректор, $26

Компактные румяна Chanel, $40

Консилер в стирке Dior, $30

Двойной бронзер в стиле MAC, $25

Компактная пудра с полупрозрачной текстурой Shiseido, $40

Увлажнявшая помада-бальзам для губ в стиле Clinique, $25

База под тени Urban Decay, $8

Тени карандаш для век Clinique, $25

Стик-корректор от Marc Jacobs, $42

Подготовила Янина Борисова