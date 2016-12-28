Личности

Вслед за дочерью Кэрри Фишер умерла ее мать голливудская актриса Дебби Рейнольдс

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Спустя всего одни сутки после того, как стало известно о смерти 60-летней актрисы и звезды киноленты «Звездные войны» Кэрри Фишер, скоропостижно скончалась ее мать, 84-летняя легенда золотого века Голливуда Дебби Рейнольдс. Несколько часов назад актриса попала в больницу в Лос-Анджелесе с инсультом.

Всего за несколько часов до инцидента Дебби поделилась с журналистами издания People своими переживаниями по поводу утраты дочери: «Я так скучаю по ней, я хочу быть с Кэрри». Напомним, Дебби Рейнольдс стала известна благодаря ролям в комедиях и мюзиклах в 50-е и 60-е годы. Одна из наиболее популярных кинолент с ее участием «Поющие под дождем» 1952 года.

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Подготовила Екатерина Горбенко

 

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