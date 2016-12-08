Встречайте ароматы Coco Chanel и Coco Noir в обновленном флаконе

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В преддверии Нового года культовые французские ароматы Coco Chanel и Coco Noir поступят в продажу в новом флаконе объемом в 35 миллилитров. Оба парфюма разработал знаменитый парфюмер Жак Польж, которому удалось создать удивительный аромат, сохранив классические традиции предшественника Chanel Coco Mademoiselle. Состав Coco Chanel и Coco Noir остался неизменным. В первый по-прежнему входит кориандр, персик, жасмин, мандарин, амбра, гвоздика, клевер и роза. Что касается Coco Noir — аромат наполнен цветами нарцисса, бергамота, нарциссом и нотами сандала.

Подготовила Екатерина Горбенко