Парфюмерия

Встречайте ароматы Coco Chanel и Coco Noir в обновленном флаконе

a7cee10d6c67c18330e6f914ebc591a9
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

В преддверии Нового года культовые французские ароматы Coco Chanel и Coco Noir поступят в продажу в новом флаконе объемом в 35 миллилитров. Оба парфюма разработал знаменитый парфюмер Жак Польж, которому удалось создать удивительный аромат, сохранив классические традиции предшественника Chanel Coco Mademoiselle. Состав Coco Chanel и Coco Noir остался неизменным. В первый по-прежнему входит кориандр, персик, жасмин, мандарин, амбра, гвоздика, клевер и роза. Что касается Coco Noir — аромат наполнен цветами нарцисса, бергамота, нарциссом и нотами сандала.

03952c702428d9b72e330f9528aee8f5

Подготовила Екатерина Горбенко

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

2a540d71fdba4500b628954cff035ef4

Аромат ландыша в обновленной версии Miu Miu L'Eau Bleue

94b5785863f3e88a6b3a73a94b8466fa

Жидкое золото на новом флаконе парфюма Calvin Klein CK One Gold

nylon-magazine-jamie-nelson-february-2015-3

Праздничные beauty-средства: 11 способов справиться с предновогодним стрессом