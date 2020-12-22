Мода

Выбираем детские подарки к Новому году

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Одна из самых сложных задач в преддверии Нового года  — выбор подарка для ребенка. За последнее время рынок детской продукции вырос в несколько раз, а модные Дома куда чаще стали ориентироваться на мам. К примеру, свои детские линейки уже выпустили: Gucci, Marc Jacobs, Oscar de la Renta, Balmain, Givenchy и другие. Коллекции поражают своей красотой, что так привлекает детей селебрити. Блю Айви Картер  — дочь Jay-Z и Бейонсе — не раз была замечена в вещах от Gucci, а Ким Кардашьян для своей дочери Норт Уэст неоднократно приобретает вещи французского бренда Balmain. Редакция fw-daily выбрала самые яркие подарки для вашего малыша.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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