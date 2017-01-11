Видео

Вышел трейлер первого украинского фильма в стиле фэнтези

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«Сторожевая застава» — приключенческий фэнтези-фильм, снятый Юрием Ковалевым по мотивам одноименной книги Владимира Руткивского. Премьера ожидаемой ленты должна была произойти еще в конце 2016 года, однако ее перенесли на осень 2017. Произошло это в связи с необходимостью синхронизации с международными продажами фильма, а также ради того, чтобы «Сторожевая застава» появилась в отечественных кинотеатрах в наиболее пиковое время сезона.

На днях в сети появился первый официальный трейлер картины, которая рассказывает о путешествиях во времени главного героя: перенестись на 1000 лет назад из XXI века становятся возможным благодаря порталу, открывшемуся под влиянием солнечного затмения.

Подготовила Александра Даруга

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