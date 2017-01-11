Взгляд изнутри: британцы запускают документальный сериал об «изнанке» модной индустрии

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Ферн Коттон – английская журналистка и телеведущая, которая на протяжении 10 лет сотрудничает с такими каналами, как BBC и NBS, а также ведет авторскую программу на радио. Многие работы Ферн и раньше были связаны с модой: она вела реалити-шоу Making a Supermodel, запустила собственные линии домашней одежды и декора. Теперь каждый сможет взглянуть на британскую модную индустрию ее глазами.

Первую серию «Fearne on Fashion» уже можно увидеть в YouTube. Интересным является именно непрофессиональный подход человека, который всегда интересовался fashion-индустрией, однако хаос лондонской недели моды, принципы создания трендов, оценки специалистов и практическая сторона сферы для него, как и для зрителей, всегда оставались тайной. В первом эпизоде Ферн рассказывает про посещение показов начинающих, но уже достаточно известных английских дизайнеров Генри Холланда и Молли Годдард, а также представляет авторитетное мнение главного редактора британского Vogue Александры Шульман.

Подготовила Александра Даруга