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We Margiela: бывшие сотрудники модного дома расскажут историю дизайнера в новом фильме

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Уже в этом году мир увидит документальный фильм, посвященный персоне авангардного дизайнера Мартина Маржелы, известного своей скрытностью. Так, догадываться как выглядит легендарный бельгиец мы можем лишь основываясь на его снимках в юности – в последние десятилетия Маржела не давал прессе и поклонникам шанса себя увидеть.

Фильм будет основываться на воспоминаниях команды бренда Maison Martin Margiela, которая была с Мартином с самого начала существования модного Дома. Также в съемках примет участие Дженни Мейренс, давний бизнес-партнер Маржелы, которая одной из первых поверила в его талант. Вместе с фильмом команда готовится выпустить книгу с интервью бывших сотрудников модного Дома. И картина, и книга будут называться We Margiela.

Подготовила Александра Даруга

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