Мода, Новости моды, Фотосессии

WeAnnaBe представили лукбук коллекции FW’17-18: феминистические слоганы, мотивы кантри, стильный деним

36_DSC0979
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

В феврале этого года бренд WeAnnaBe представил яркую коллекцию в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, которая запомнилась необычными слоганами на футболках, как всегда женственными и комфортными силуэтами и танцевальным перформансом в завершение показа. Теперь бренд представляет лукбук, главной героиней которого стала модель Софи Пашкуаль.

В коллекции собраны разнообразные ткани: от фактурного трикотажа до классического джинса, эко-кожи и воздушного штапеля. Разные оттенки бежевого, строгий синий, теплый персиковый и спокойный лиловый создают ощущение легкой непринужденности. Куртки-трансформеры, фирменные платья с запахом, съемные детали — во всем прослеживается фирменный стиль WeAnnaBe. Образы моделей дополняют декорированные сумки одесского бренда Fidelitti и обувь L.A.P.T.I. А идея коллекции, которую на первый взгляд все посчитали феминистической, на самом деле лежит глубже: Анна Сокол с одинаковым удовольствием готова одевать активисток и домохозяек, революционерок и женственных девушек, и смысл разнообразия образов линейки осень-зима 2017 — в праве на выбор решать, какой тебе быть.
1_DSC00883_DSC0124-восстановлено4_DSC01147_DSC0692-восстановлено8_DSC066610_DSC000811_DSC093413_DSC002415_DSC0141-восстановлено18_DSC004019_DSC090820_DSC088723_DSC083925_DSC016627_DSC093029_DSC098033_DSC066436_DSC097937_DSC076139_DSC0786A41_DSC071045_DSC074446_DSC081747_DSC021350_DSC021151_DSC005854_DSC0810nn55_DSC086357_DSC0071

Подготовила Александра Даруга

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

thumb_163_header_image_header

Бывший креативный директор Chloé возглавит Givenchy

image

Джеймс Гейджер оставляет пост креативного директора M.A.C Cosmetics

image

Chanel опубликовал тизеры новой рекламной кампании