WeAnnaBe представили лукбук коллекции FW’17-18: феминистические слоганы, мотивы кантри, стильный деним

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В феврале этого года бренд WeAnnaBe представил яркую коллекцию в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, которая запомнилась необычными слоганами на футболках, как всегда женственными и комфортными силуэтами и танцевальным перформансом в завершение показа. Теперь бренд представляет лукбук, главной героиней которого стала модель Софи Пашкуаль.

В коллекции собраны разнообразные ткани: от фактурного трикотажа до классического джинса, эко-кожи и воздушного штапеля. Разные оттенки бежевого, строгий синий, теплый персиковый и спокойный лиловый создают ощущение легкой непринужденности. Куртки-трансформеры, фирменные платья с запахом, съемные детали — во всем прослеживается фирменный стиль WeAnnaBe. Образы моделей дополняют декорированные сумки одесского бренда Fidelitti и обувь L.A.P.T.I. А идея коллекции, которую на первый взгляд все посчитали феминистической, на самом деле лежит глубже: Анна Сокол с одинаковым удовольствием готова одевать активисток и домохозяек, революционерок и женственных девушек, и смысл разнообразия образов линейки осень-зима 2017 — в праве на выбор решать, какой тебе быть.

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Подготовила Александра Даруга