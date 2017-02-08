World Press Photo назвали лучшего фотожурналиста года

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Организаторы ежегодной международной премии World Press Photo огласили имена лучших фотожурналистов года. Главную награду присудили турецкому фотографу Бурхану Озбиличи, который запечатлел Мевлюта Алтынташа, убийцу русского посла Андрея Карлова в Турции.

Лучшие фото в категории «Современные проблемы» были сняты Эмбер Брэкен. Фотожурналист сделала целую серию снимков в штате Северная Дакота, которые были посвящены протестам против строительства нефтепровода на территории резервации индейцев народности сиу.

Награду за лучшее фото «Нас убивают, как животных» в категории «Общие новости» получит австралийский фотограф газеты New York Times — Дэниэл Берехулак.

Френсиз Перез победил в категории «Природа». На фотографии — морская черепаха, которая запуталась в рыболовной сети у побережья острова Тенерифе, Испания.

World Press Photo — крупнейший и наиболее престижный конкурс фотожурналистов, который был основан в 1995 году. Многие фотографии, которые завоевали награду, будут показаны на передвижной выставке в Амстердаме весной этого года.

Напомним, что в прошлом году главная награда досталась австралийцу Уоррену Ричардсону за фото сирийских мигрантов на границе Сербии и Венгрии — «Надежда на новую жизнь».

Подготовила Янина Борисовна