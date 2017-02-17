Я – иммигрант: главные представители fashion-индустрии раскритиковали политику Трампа

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Вчера на сайте W Magazine появился видеоролик, героями которого стали самые известные представители fashion-индустрии. Не отводя взгляд от камеры, дизайнеры Диана фон Фюрстенберг и Джозеф Альтузарра, бывший креативный директор американского Vogue Грейс Коддингтон и фотограф Крейг Макдин, модели Адриана Лима и Даутцен Крез, а также другие знаменитости мира моды выступили с заявлением: «Я – иммигрант». Всеобщий протест был вызван антииммиграционной политикой президента США Дональда Трампа, которая в эпоху мультирассовости и борьбы за равенство кажется еще более абсурдной.

Видеоролик был снят прямо между показами нью-йоркской Недели моды. Всего в нем приняли участие 81 представитель fashion-индустрии.