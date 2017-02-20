«Я не знаю, что такое праймер, но он дорогой, поэтому я продолжаю им пользоваться»: правдивый мастер-класс по ежедневному макияжу

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Естественно, хотя бы раз в жизни вы смотрели мастер-классы по макияжу — Youtube полнится учебными видео всемирно известных бьюти-блогеров, в которых они поэтапно описывают секреты создания разных образов. Впрочем, среднестатистическому человеку вряд ли удается тратить столько времени, сил и средств на создание ежедневного макияжа, сколько вкладывают в свои луки Youtube-звезды, рассказывая о своей «повседневной рутине» в мэйкапе. Применимо к реальной жизни большинство мастер-классов кажутся забавными и излишними (к примеру, мятно-голубые глаза Кети Перри в клипе на песню Chained to the Rhyhtm: эффектны на экране — но кто станет воссоздавать подобное в жизни путем использования более чем 10 средств за один раз, как это делает создательница канала Nikkie Tutorials?).

Австралийский комик Таня Хенесси решила исправить ситуацию, а благодаря упоминанию Teen Vogue ее видео стало вирусным. В нем девушка описывает свой «ежедневный макияж», и в эту историю мы готовы поверить — именно так многие из нас собираются утром на работу. Самые запоминающиеся фразы Тани описывают понятные непрофессионалам в макияже ситуации вроде «Теперь я наношу праймер. Я не знаю, что это и что он делает с моим лицом, но он очень дорогой, поэтому я продолжаю им пользоваться», «Это косметическое средство мне продали против моей воли, просто продавщица в магазине MAC потрясающе выглядела и была очень настойчива, поэтому я не смогла отказаться» и многие другие.

Подготовила Александра Даруга