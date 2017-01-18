«Я выбираю любовь»: впечатляющая речь Мадонны на The Women’s March

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В The Women’s March, состоявшемся на этих выходных во всех главных городах США, приняло участие множество знаменитостей. Среди них – певица Мадонна, которая в очередной раз выступила с эмоциональной речью, подтвердив свое звание харизматичного лидера мнений. Напомним, что в декабре 2016 ее речь, прозвучавшая в ходе церемонии награждения Billboard Women In Music 2016, многих тронула искренностью Мадонны.

Слова, произнесенные певицей на марше в Вашингтоне в эту субботу, были настолько воодушевляющими и дерзкими, что новостной канал CNN прервал трансляцию на середине выступления певицы. Ниже приводим его полную расшифровку.

«Привет! Вы слышите меня? Вы готовы всколыхнуть этот мир?

Встречайте революцию любви. Восстание. Мы, женщины, отказываемся принимать времена, которые настали – времена тирании. Теперь в опасности не только женщины, но и все, кто непохож на властное большинство. Все, кто, в силу своей уникальности теперь оказался вне закона. Эти темные времена теперь, черт возьми, заставят нас сиять.

Мы стали беспечны. Мы почему-то решили, что справедливость будет вечно торжествовать, а добро вновь и вновь побеждать зло. Что ж, добро не победило на этих выборах, но в итоге победа будет за ним. Сегодняшний день лишь демонстрирует, что мы далеки от окончательного исхода, что нам предстоит долгий путь. Сегодня – отправная точка новой истории, нашей истории. Сегодня начинается революция. Борьба за право быть свободным, быть собой и быть равным. Как и на этом марше, мы вместе пройдем сквозь эти темные времена. Каждый наш шаг – доказательство того, что мы не боимся. Что мы не одиноки, что мы не будем терпеть унижения. Наш секрет – в нашем единстве, и ни одна сила, идущая против нас, не выдержит напора нашей с вами солидарности.

А то, кто пытаются убедить нас, что этот марш ничего не изменит – идите к черту. Этот марш – само начало перемен, которые так необходимы. Перемен, которые потребуют жертв. Перемен, которые изменят наши жизни, но ведь именно такие категорические меры свойственны революциям, неправда ли? Поэтому я еще раз спрошу вас: вы готовы? Скажите да. Скажите да. И еще раз – да!

Да, я злюсь. Я возмущена. Да, я задумывалась о том, а не взорвать ли мне Белый дом, но я знаю, что так ничего не изменить. Нельзя отчаиваться и действовать опрометчиво. Как однажды сказал поэт У.Х. Оден во время Второй мировой войны: «Мы должны любить друг друга или умереть».

И я выбираю любовь. Вы со мной? Скажите все вместе: мы выбираем любовь».

Подготовила Александра Даруга