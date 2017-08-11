Японский сад в интерпретации Nike

Свой тридцатилетний юбилей модель Nike Air Max отпраздновала масштабной выставкой. Компания создала выставку в Национальном музее Токио, где переосмыслила вид знаменитого японского сада. Для разработки концепции пригласили дизайн-бюро Wonderwall во главе с архитектором Масамити Катаямой и стилистом Асами Немото. В основе инсталляции – несколько сотен белых кроссовок популярной модели.

Экспозиция из обуви представляет собой несколько подиумов из концентрических форм и спиралей, которые полностью сделаны из Nike Air Max. Единственное, что выделялось из ослепительно-белого фона – несколько черных и красных кроссовок, которые возвышались над другими парами.

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