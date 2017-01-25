Яркие 80-е в коллекции Jean Paul Gaultier Haute Couture Spring 2017

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Отличительной чертой Жана-Поля Готье можно назвать ироничное и шутливое чувство юмора, которое противодействует серьезному жанру в котором работает дизайнер. Эта черта, бесспорно, прослеживается и на самих показах. Шоу дизайнера превращаются в театрализованные постановки, а приглашенными моделями выступают исключительно неизменные музы Готье. Разрабатывая силуэт с акцентом на изгибы женственной фигуры, на этот раз дизайнер сложил оду элегантным, строгим нарядам в духе 80-х, которые лишь подчеркнули фирменный почерк бренда Jean Paul Gaultier.

Фаворитками Готье по прежнему являются Коко Роша и Анна Кливленд — дочь знаменитой модели 70-х Пэт Кливленд. На этот раз именно Анне дизайнер доверил открыть показ в черном смокинге с белой рубашкой и насыщенно-розовом платке, который выступил в качестве головного убора. Цветовая гамма коллекции включала широкую палитру от темных оттенков до насыщенно-ярких красных, оранжевых, голубых и травянистых. В своей коллекции дизайнер также использовал насыщенные цветочные паттерны, от огромных подсолнухов, до гавайского гибискуса. Любовь дизайнера к сценическому искусству помогла ему воплотить порядка 58 необычных нарядов, с корсетами, шляпами, воздушными драпировками и детализированной перфорацией на черной коже.

Подготовила Екатерина Горбенко