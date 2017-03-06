Яркие текстуры в коллекции Vivienne Westwood FW 17-18

0 0 0

Главным персонажем коллекции Vivienne Westwood FW 17-18 стал австрийский художник, основоположник модерна в австрийской живописи — Густав Климт. Отсылки к его творчеству отображались в вещах, напоминавших бесформенные свободные «мешки», которые художник любил носить во время работы над своими картинами.

«Климт был ужасной личностью, поговаривают, что он приходился отцом более чем 50 внебрачным детям, — поделился Андреас Кронталер за кулисами шоу. — Мы также вдохновлялись тогдашней Африкой. В то время были очень популярны передвижные выставки и в конце XIX века. Климт посетил одну из них в Вене. Именно там он подсмотрел идею все этих спиральных, треугольных и квадратных узоров, которые использовались в представленных ювелирных изделиях и тканях».

Коллекция наполнена классическими приемами, а также объемными, асимметричными фасонами, которые часто использует в своей работе 75-летняя Вивьен Вествуд. Вдохновленная творчеством Климта, а также творчеством модельера Эмилии Флёге — возлюбленной Густава, Вествуд вносит в осенне-зимнюю коллекцию яркие вкрапления красок, которые будто хаотично нанесены вручную кистью на ткань. Помимо этого, еще одной прямой отсылкой к работам Климта являются необычные текстуры насыщенно-оранжевого и желтого цвета, которые часто задействовал художник при написании картин. Обрамляет Вивьен свою новую коллекцию яркими деталями: замшевой обувью, яркой шнуровкой, объемными аксессуарами, а также разнообразными головными уборами.

Подготовила Екатерина Горбенко