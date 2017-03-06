Коллекции

Яркие текстуры в коллекции Vivienne Westwood FW 17-18

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Главным персонажем коллекции Vivienne Westwood FW 17-18 стал австрийский художник, основоположник модерна в австрийской живописи — Густав Климт. Отсылки к его творчеству отображались в вещах, напоминавших бесформенные свободные «мешки», которые художник любил носить во время работы над своими картинами.

«Климт был ужасной личностью, поговаривают, что он приходился отцом более чем 50 внебрачным детям, — поделился Андреас Кронталер за кулисами шоу. — Мы также вдохновлялись тогдашней Африкой. В то время были очень популярны передвижные выставки и в конце XIX века. Климт посетил одну из них в Вене. Именно там он подсмотрел идею все этих спиральных, треугольных и квадратных узоров, которые использовались в представленных ювелирных изделиях и тканях».

Коллекция наполнена классическими приемами, а также объемными, асимметричными фасонами, которые часто использует в своей работе 75-летняя Вивьен Вествуд. Вдохновленная творчеством Климта, а также творчеством модельера Эмилии Флёге — возлюбленной Густава, Вествуд вносит в осенне-зимнюю коллекцию яркие вкрапления красок, которые будто хаотично нанесены вручную кистью на ткань. Помимо этого, еще одной прямой отсылкой к работам Климта являются необычные текстуры насыщенно-оранжевого и желтого цвета, которые часто задействовал художник при написании картин. Обрамляет Вивьен свою новую коллекцию яркими деталями: замшевой обувью, яркой шнуровкой, объемными аксессуарами, а также разнообразными головными уборами.

Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris
Vivienne Westwood Fall Winter 2017 Ready To Wear Collection in Paris

Подготовила Екатерина Горбенко

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