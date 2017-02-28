Коллекции

Яркие цветы в коллекции Paskal FW 17-18

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Украинский дизайнер Юлия Паскаль уже в третий раз демонстрирует свою коллекцию в рамках недели моды в Париже. Напомним, что первое шоу Юлии FW 16-17 во французской столице состоялось 9 марта 2016 года. Как и в прошлом сезоне Юлия отдала предпочтение белоснежному пространству, однако, на этот раз подиум приобрел форму круга, в центре которого находились зеленые растения, украшенные неоновыми лампами насыщенно-розового оттенка. Вдохновением новой коллекции FW 17-18 стала личная история из жизни Паскаль, а также путешествие в Тель-Авив, где дизайнер вдохновилась футуристической архитектурой израильского города.

Показ открыла модель в белоснежном комплекте, который состоял из полупрозрачного топа с мелким узором и просторной юбки длинной до колена. За ней последовали еще семь моделей, чьи образы выполнены в светлых тонах, с объемными силуэтами и слегка пышными рукавами. Дизайнер также использует прорезные детали в области талии, которые декорирует короткими и длинными шнурками, завязывая их в аккуратные узелки. Постепенно светлые оттенки Паскаль сводит к серой палитре, формируя, из уже более плотных по структуре тканей, платья. Динамики им добавляют яркие 3-D цветы зеленого и розового цвета, пришитые в зоне рукавов, талии, а также на подолах юбок.

Нельзя не отметить появление в коллекции и более сложных элементов, таких как асимметрия, а также появления верхней одежды: черных длинных плащей с капюшоном и пальто с фирменной, объемной перфорацией. Завершающим штрихом осенне-зимней коллекции украинского дизайнера стала белоснежная, высока обувь на шнуровке из кожи, надетая поверх контрастных носков.

Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
Paskal Ready To Wear Collection Fall Winter 2017 Fashion Show in Paris
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Подготовила Екатерина Горбенко

 

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