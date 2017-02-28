Яркие цветы в коллекции Paskal FW 17-18

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Украинский дизайнер Юлия Паскаль уже в третий раз демонстрирует свою коллекцию в рамках недели моды в Париже. Напомним, что первое шоу Юлии FW 16-17 во французской столице состоялось 9 марта 2016 года. Как и в прошлом сезоне Юлия отдала предпочтение белоснежному пространству, однако, на этот раз подиум приобрел форму круга, в центре которого находились зеленые растения, украшенные неоновыми лампами насыщенно-розового оттенка. Вдохновением новой коллекции FW 17-18 стала личная история из жизни Паскаль, а также путешествие в Тель-Авив, где дизайнер вдохновилась футуристической архитектурой израильского города.

Показ открыла модель в белоснежном комплекте, который состоял из полупрозрачного топа с мелким узором и просторной юбки длинной до колена. За ней последовали еще семь моделей, чьи образы выполнены в светлых тонах, с объемными силуэтами и слегка пышными рукавами. Дизайнер также использует прорезные детали в области талии, которые декорирует короткими и длинными шнурками, завязывая их в аккуратные узелки. Постепенно светлые оттенки Паскаль сводит к серой палитре, формируя, из уже более плотных по структуре тканей, платья. Динамики им добавляют яркие 3-D цветы зеленого и розового цвета, пришитые в зоне рукавов, талии, а также на подолах юбок.

Нельзя не отметить появление в коллекции и более сложных элементов, таких как асимметрия, а также появления верхней одежды: черных длинных плащей с капюшоном и пальто с фирменной, объемной перфорацией. Завершающим штрихом осенне-зимней коллекции украинского дизайнера стала белоснежная, высока обувь на шнуровке из кожи, надетая поверх контрастных носков.

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Подготовила Екатерина Горбенко