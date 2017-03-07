Коллекции

Яркий трикотаж, кашемир и шелк в коллекции Hermès FW 17-18

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Креативный директор бренда Hermès Надеж Ванхи-Сибульски проводит тонкую грань между высокой парижской культурой и переходными трендами. Этот сложный баланс дизайнеру удается достичь с помощью наследия модного Дома и его ДНК. Надеж погружается в архивы французского бренда где находит паттерны и узоры 60-х и 70-х годов, ранее используемые на шелковых платках. Их она применяет, образуя новые предметы — длинные платья и огненно-красные блузы с V-образными вырезами. В осенне-зимнем сезоне поклонникам макри Hermès понравятся длинные, однотонные пальто, теплые трикотажные изделия, кожаные юбки и брюки с высокой талией и, безусловно, массивная кожаная обувь на шнуровке.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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