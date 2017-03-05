Коллекции

Яркий звездопад в коллекции Mugler FW 17-18

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Свою новую осенне-зимнюю коллекцию 35-летний грузинский дизайнер Давид Кома Давид решил посвятить основателю модного Дома Mugler — Тьерри Мюглеру, который в свое время организовывал не просто показы, а целые театральные постановки. Помимо этого, ключевым мотивом шоу стал звездопад. Более точно Давид Кома описал его как «деконструкция созвездия».

Разглядеть сверкающие синие и золотые звезды можно было как на коротких платьях, так и на черных комбинезонах с прозрачными вставками. Особый блеск и динамику в коллекцию привнесли платья плиссе из ткани ламе́, а также серебристые жакеты со скульптурными плечами. Ярким пятном в шоу Mugler FW 17-18 можно назвать выход в насыщенно-желтом топе с серыми брюками, а также в коротком, приталенном платье с золотистой звездой на груди.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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