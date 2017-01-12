Яркость и монохром: 40 лучших нарядов Эммы Стоун

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Эмма Стоун – триумфатор недавней церемонии вручения премии Золотой глобус, а еще – актриса с ярко выраженным стилем, что позволяет утверждать: она не слепо следует советам стилистов и не копирует тренды. Проследив за появлениями Стоун на красных ковровых дорожках на протяжении практически 10 лет, можно четко определить отличительные черты ее образов: она любит оттенки металлика и монохромные наряды насыщенных оттенков – красного, синего, фуксии, желтого, однако также часто подчеркивает белизну своей кожи минималистичными черными или белыми нарядами.

Идеальная фигура позволяет Эмме носить платья с обтягивающим низом, а среди вырезов она часто выбирает форму лодочки либо полностью оголенные плечи. Ее образы из пресс-тура, в котором актриса представляет один из самых успешных фильмов 2016 «Ла-Ла Ленд», неизменно привлекают внимание. Среди ее любимых брендов – Prada, Gucci, Armani, или, к примеру, Chanel, в наряде от которого она появилась на парижской премьере фильма на днях. Собрали для вас 40 лучших образов звезды, которые еще приятнее изучать под саундтреки ее новой картины.

Подготовила Александра Даруга