Мода

Яркость и монохром: 40 лучших нарядов Эммы Стоун

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 11: 72nd ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS -- Pictured: Actress Emma Stone arrives to the 72nd Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 11, 2015. (Photo by Christopher Polk/NBC/NBC via Getty Images)
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Эмма Стоун – триумфатор недавней церемонии вручения премии Золотой глобус, а еще – актриса с ярко выраженным стилем, что позволяет утверждать: она не слепо следует советам стилистов и не копирует тренды. Проследив за появлениями Стоун на красных ковровых дорожках на протяжении практически 10 лет, можно четко определить отличительные черты ее образов: она любит оттенки металлика и монохромные наряды насыщенных оттенков – красного, синего, фуксии, желтого, однако также часто подчеркивает белизну своей кожи минималистичными черными или белыми нарядами.

Идеальная фигура позволяет Эмме носить платья с обтягивающим низом, а среди вырезов она часто выбирает форму лодочки либо полностью оголенные плечи. Ее образы из пресс-тура, в котором актриса представляет один из самых успешных фильмов 2016 «Ла-Ла Ленд», неизменно привлекают внимание. Среди ее любимых брендов – Prada, Gucci, Armani, или, к примеру, Chanel, в наряде от которого она появилась на парижской премьере фильма на днях. Собрали для вас 40 лучших образов звезды, которые еще приятнее изучать под саундтреки ее новой картины.

0756b3abd6fd21761d7447ea61d9ffa0

Actress Emma Stone arrives at the 68th Annual Golden Globe Awards held at The Beverly Hilton hotel on January 16, 2011 in Beverly Hills, California.

emma_stone_hot_pink_red_red_hair_red_carpetemma_stone_top_list_best_oscars_dresses_gowns_of_all_time_2012_red_dressEmma-Stone-2016-Mill-Valey-Film-Festival-Red-Carpet-Fashion-Rodarte-Tom-Lorenzo-Site-1emma-stone-at-hollywood-foreign-press-associations-grants-banquet-in-hollywood-08042016-2emma-stone-charles-james-beyond-fashion-costume-institute-gala-may-2014_4Emma-Stone-La-La-Land-2017-Golden-Globe-Awards-Red-Carpet-Fashion-Valentino-Tom-Lorenzo-Site-1509244749JL00052_Birdman_Phemma-stone-red-carpetgettyimages-473465566img223

Jan 07, 2013; ; Mandatory Credit: Photo by Matt Baron / BEImages (1195723aj)..Emma Stone..'Gangster Squad' film premiere, Los Angeles, America - 07 Jan 2013.... (Credit Image: © BEImages/BEImages/KEYSTONE Press)

HOLLYWOOD, CA - FEBRUARY 22: Emma Stone arrives at the 87th Annual Academy Awards at Hollywood & Highland Center on February 22, 2015 in Hollywood, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

attends 'The Amazing Spider-Man 2' world premiere at the Odeon Leicester Square on April 10, 2014 in London, England.
attends ‘The Amazing Spider-Man 2’ world premiere at the Odeon Leicester Square on April 10, 2014 in London, England.

andrew_garfield_and_emma_stone_red_carpet_in_love_couple_together_floral_lace_white_dress_blonde_hair_gray_suit_valentine_s_day_2013AP55477425686531169445RJ00261_72nd_AnnuaEmma-at-the-House-Bunny-Premiere-in-Westwood-CA-on-August-20-2008

announce the nominees at the 85th Academy Awards Nominations Announcement at the AMPAS Samuel Goldwyn Theater on January 10, 2013 in Beverly Hills, California.
announce the nominees at the 85th Academy Awards Nominations Announcement at the AMPAS Samuel Goldwyn Theater on January 10, 2013 in Beverly Hills, California.

emma-stone-2015-snl-celebration-04emma-stone-at-2012-golden-globes-2-1900x2892emma-stone-black-dress-independent-spirit-awards-2015-mainEmma-Stone-Critics-Choice-Awards-2016-Red-Carpet-Fashion-Roland-Mouret-Tom-Lorenzo-Site-1Emma-Stone-La-La-Land-Premiere-Venice-Film-Festival-2016-Red-Carpet-Fashion-Atelier-Versace-Tom-Lorenzo-Site-8emma-stone-look-red-carpet-inspiracao-madrinhas-05

80390, LOS ANGELES, CALIFORNIA - Thursday June 28, 2012. Emma Stone attending the Los Angeles premiere of "The Amazing Spider-Man" held at the Westwood Village Theatre in Los Angeles. Photograph: ©Thomas Janssen, Pacificcoastnews.com **FEE MUST BE AGREED PRIOR TO USAGE** **E-TABLET/IPAD & MOBILE PHONE APP PUBLISHING REQUIRES ADDITIONAL FEES** LOS ANGELES OFFICE:+1 310 822 0419 LONDON OFFICE:+44 20 8090 4079
80390, LOS ANGELES, CALIFORNIA — Thursday June 28, 2012. Emma Stone attending the Los Angeles premiere of «The Amazing Spider-Man» held at the Westwood Village Theatre in Los Angeles. Photograph: ©Thomas Janssen, Pacificcoastnews.com **FEE MUST BE AGREED PRIOR TO USAGE** **E-TABLET/IPAD & MOBILE PHONE APP PUBLISHING REQUIRES ADDITIONAL FEES** LOS ANGELES OFFICE:+1 310 822 0419 LONDON OFFICE:+44 20 8090 4079

fashion-2014-04-emma-stone-saint-laurent-pantsuit-maingallery-1483818954-gettyimages-631113912gettyimages-474916548gettyimages-628353214hbz-best-looks-emma-stonehbz-emma-stone-0105-gettyimg-1MTV+Movie+Awards+2012+Arriv

attends "The Amazing Spider-Man 2" premiere at the Ziegfeld Theater on April 24, 2014 in New York City.
attends «The Amazing Spider-Man 2» premiere at the Ziegfeld Theater on April 24, 2014 in New York City.

gettyimages-628189000Emma-Stone-donned-black-Gucci-dress-hit-red-carpet

Emma-Stone-Duo-Style2

Подготовила Александра Даруга

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

ivanka-trump-holding

Иванка Трамп уходит из собственного бренда одежды

campaign

«Mercedes-Benz — это best or nothing»: Киев открывает новый модный сезон в феврале

Bloc_bleu01

Оливье Рустен разработал дизайн марок для фанцузской почтовой службы