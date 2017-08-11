Языки пламени и стразы в коллекции Джереми Скотта для Ugg

Вещи от американского дизайнера Джереми Скотта можно узнать за версту. Его любовь к мотивам поп-культуры выражена в гиперболизированной форме: в обилии ярких фактур, максимализме и нестандартных сочетаниях. Видимо, компания Ugg разделяет взгляды Скотта. Марка предложила дизайнеру сотрудничество, в рамках которого выйдет лимитированная коллекция.

«Сегодня коллаборации – частое явление в модной индустрии. Ранее мы уже создавали коллекции в сотрудничестве с другими марками, что положительно повлияло на доходы обеих сторон. Все совместные линии отображают концепцию нашего бренда, но под другим углом зрения», – говорит президент Ugg Андреа О’Доннелл.

Напомним, что в 2010 году бренд Ugg сотрудничал с Jimmy Choo, а в октябре выйдет их совместная линия с 3.1 Phillip Lim.

Коллекция Скотта включит модели для женщин, мужчин, детей и малышей, цены будут варьировать от 90 до 1,195 долларов. Украсить стандартные черные и бежевые пары Скотт решил броскими элементами: принтами в виде пламени и разноцветными камнями.

«Я всегда был тайным поклонником Ugg. Мне нравится, как их уютная обувь смотрится с брюками и шортами. Меня удивляет, почему они не настолько популярны среди мужчин. Они такие удобные, что меня не волнует чужое мнение, когда я в них появлюсь на улице», – комментирует Джереми.

По мнению О’Доннелл, дизайнер привнес в коллекцию веселье и креативный взгляд на стандартные вещи.

Читайте также:

4 страсти Джереми Скотта

Adidas пытает Кендалл Дженнер, устраивает разборки в пустыне и поет с рэперами