Коллекции

Yellow Submarine: Показ Chloé FW 17-18

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Для дизайнера Клэр Уэйт Келлер коллекция FW 17-18, разработанная для марки Chloé, стала последней. Напомним, в январе 2017 года Клэр сообщила новость о том, что покидает пост креативного директора. Основной проблемой является необходимость совмещать поездки на работу из Лондона в Париж параллельно с воспитанием троих детей. По словам Келлер, работа в Chloe стала для нее наиболее продуктивным периодом в ее жизни. «Мне близки ценности этого бренда. Я горжусь тем, что имела возможность работать в команде с такими талантливыми людьми», — прокомментировала дизайнер.

За кулисами шоу Chloé FW 17-18 Клэр поделилась задумкой и вдохновением для нового показа. «Эта коллекция об эскапизме, а также о тех, кому не безразлична современная культура», — объяснила расслабленная и счастливая Клэр. Помимо этого, дизайнер добавила, что не может поверить в то, что уже прошло шесть лет с момента ее начала работы в Chloé. Заглядывая в будущее, Уэйт Келлер добавила: «Я настроена очень оптимистично». Оптимизм, безусловно, не помешает ей в новой работе. По слухам, Келлер является одной из претенденток на пост креативного директора марки Givenchy.

По задумке Клэр, новая коллекция приобрела название «Yellow Submarine» и вместила в себя множество насыщенно-желтых предметов одежды. В работе дизайнера чувствуется ретроспективный подход: нежные платья в духе бохо-шик, ажурные белоснежные воротники и блузы в стилистике 60-х. Все они чередовались с более контрастными жакетами из кожи, меховыми пальто, а также более спортивными куртками с длинной молнией. Внимания заслуживает и сложный крой: обильно вырезанные детали, сочетание разных фактур, а также преувеличенный силуэт брюк с низкой посадкой.

_UMB0958_resized
_UMB0968_resized
_UMB0990_resized
_UMB1010_resized
_UMB1024_resized
_UMB1040_resized
_UMB1060_resized
_UMB1080_resized
_UMB1100_resized
_UMB1122_resized
_UMB1134_resized
_UMB1152_resized
_UMB1172_resized
_UMB1188_resized
_UMB1210_resized
_UMB1230_resized
_UMB1246_resized
_UMB1272_resized
_UMB1284_resized
_UMB1310_resized
_UMB1326_resized
_UMB1342_resized
_UMB1370_resized
_UMB1386_resized
_UMB1414_resized
_UMB1428_resized
_UMB1450_resized
_UMB1476_resized
_UMB1488_resized
_UMB1512_resized
_UMB1534_resized
_UMB1554_resized
_UMB1570_resized
_UMB1594_resized
_UMB1616_resized
_UMB1632_resized
_UMB1648_resized
_UMB1664_resized
_UMB1680_resized
_UMB1704_resized
_UMB1728_resized
_UMB1748_resized
_UMB1770_resized
_UMB1792_resized
_UMB1816_resized

Подготовила Екатерина Горбенко

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

1

Детали показа Isabel Marant FW 17-18

_AG19789

Бесстрашные амазонки в коллекции Balmain FW 17-18

Ретро-классика в коллекции Rochas FW 17-18