Yellow Submarine: Показ Chloé FW 17-18

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Для дизайнера Клэр Уэйт Келлер коллекция FW 17-18, разработанная для марки Chloé, стала последней. Напомним, в январе 2017 года Клэр сообщила новость о том, что покидает пост креативного директора. Основной проблемой является необходимость совмещать поездки на работу из Лондона в Париж параллельно с воспитанием троих детей. По словам Келлер, работа в Chloe стала для нее наиболее продуктивным периодом в ее жизни. «Мне близки ценности этого бренда. Я горжусь тем, что имела возможность работать в команде с такими талантливыми людьми», — прокомментировала дизайнер.

За кулисами шоу Chloé FW 17-18 Клэр поделилась задумкой и вдохновением для нового показа. «Эта коллекция об эскапизме, а также о тех, кому не безразлична современная культура», — объяснила расслабленная и счастливая Клэр. Помимо этого, дизайнер добавила, что не может поверить в то, что уже прошло шесть лет с момента ее начала работы в Chloé. Заглядывая в будущее, Уэйт Келлер добавила: «Я настроена очень оптимистично». Оптимизм, безусловно, не помешает ей в новой работе. По слухам, Келлер является одной из претенденток на пост креативного директора марки Givenchy.

По задумке Клэр, новая коллекция приобрела название «Yellow Submarine» и вместила в себя множество насыщенно-желтых предметов одежды. В работе дизайнера чувствуется ретроспективный подход: нежные платья в духе бохо-шик, ажурные белоснежные воротники и блузы в стилистике 60-х. Все они чередовались с более контрастными жакетами из кожи, меховыми пальто, а также более спортивными куртками с длинной молнией. Внимания заслуживает и сложный крой: обильно вырезанные детали, сочетание разных фактур, а также преувеличенный силуэт брюк с низкой посадкой.

Подготовила Екатерина Горбенко